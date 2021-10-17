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وسم 'كمين الفتنة' ترند في لبنان بعد أحداث الطيونة

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مع أحداث منطقة الطيونة في بيروت، بنشر وسم كمين الفتنة.

العالم - هاشتاغ

وشهدت منطقة الطيونة يوم الخميس تظاهرة سلمية ضد تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، تحولت إلى هدف لقناصة ميليشيا القوات اللبنانية التي يتزعمها سمير جعجع.

ووصل هاشتاغ "كمين الفتنة" و"كمين قوات الغدر" وهاشتاغات عدة الی حد الترندنغ بعد احداث الطيونة.

وعلق الاكاديمي اللبناني "عمر نشّابة" كاتباً:"الاحترام لأسرة الشهيدة مريم فرحات همدر والعزاء لزوجها واولادها وذويها. اعتقد ان المشكلة الاساسية هي ان البعض في لبنان لا ينظر الى هذه الاسرة الكريمة كما ينظر الى باقي الأسر. الاحظ تمييز طائفي وعنصري بحق شريحة واسعة من اهلنا وشعبنا في الاعلام وفي اوساط البورجوازية التافهة".

وغرد الإعلامي اللبناني "جو قارح":"شو إلها عازة وزارة الاعلام اذا ما فيها تحط حدود لأبواق الفتنة؟ وشو إلها عازة وزارة الدفاع اذا مش قادرة ترصد وتفشِّل كمائن مسلحة؟ وشو إلها عازة وزارة العدل اذا الأزعر والمجرم بيضل فلتان. ما إلكم عازة…عيب عليكم!".

وكتب "شربل مْجَلّي" في تغريدة علی تويتر:"الصحافي الاسرائيلي ايدي كوهين يشيد بالغراب الناعق بالفتنة التقسيمية ما يحيي أصدق مقولة قيلت في الوطنية: قتلت بشير الجميل ولست نادما. كمين قوات الغدر مؤامرة خطرة وليست لعبة بسيطة عابرة، اليمين المسيحي الانعزالي يضعنا بين خياري الحرب الأهلية أو الاستمرار بهذه الهرطقة الأمريكية".

وجاء في تغريدة لحساب "مجد راية":"إشادات الوهابية والأعراب والصهاينة بسمير جعجع دليل على أنه أجندة من أجندات أميركية أعرابية صهيونية. ودليل على أن طريق حزب الله درب صواب وحجة. الحمد لله الذي جعل أعداء المقاومة من الحمقى".

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