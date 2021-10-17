شاهد:بعد تحرير العبدية..القوات اليمنية تتقدم نحو صرواح

العالم - اليمن

معارك عنيفة يدور رحاها في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب شمال شرقي البلاد وذلك بعد سيطرة القوات اليمنية المشتركة على مديرية العبدية الإستراتيجية جنوبي المحافظة.

مصادر عسكرية اكدت ان المعارك الطاحنة بين القوات اليمنية ومرتزقة تحالف العدوان السعودي تركزت في جبهة مديرية الكسارة، مضيفة أن طيران تحالف العدوان السعودي ساند المرتزقة وجماعة القاعدة بسلسلة غارات لعرقلة التقدم اليمني باتجاه المديرية واعتبرت المصادر ان سيطرة القوات اليمنية على العبدية جعلها تقترب بشكل كبير من تحرير مركز مديرية الجوبة من المرتزقة تمهيدا للتقدم باتجاه المدينة الغنية بالنفط آخر معاقل جماعة هادي شمالي البلاد.

المتحدث الرسمي باسم حركة انصار الله، محمد عبد السلام، اكد ان القوات اليمنية باتت على مقربة من آخر معاقل مرتزقة هادي في مدينه مأرب، مضيفا أن واشنطن تمارس ضغوطا لكي لا يستمر تقدمها. واعتبر مطالبة أمريكا بفتح ممرات آمنة للمرتزقة إدانة لها بأنها على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة وداعش الارهابية الذين تم دحرهم من العبدية بمأرب.

ومنذ أسابيع، تشهد المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب معارك هي الأعنف بين القوات اليمنية من جهة، ومرتزقة تحالف العدوان السعودي من جهة اخرى، وقد خلفت هذه المعارك خسائر مادية وبشرية كبيرة وتمكنت خلالها القوات اليمنية من السيطرة على مديرية حريب جنوبي مأرب، ومديريتي بيحان والعين في محافظة شبوة.