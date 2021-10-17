اتهامات جديدة لـ'بيريز' بالتحرش الجنسي بموظفات

العالم - الاحتلال

وتأتي هذه الاتهامات الجديدة في أعقاب ما كشفته عضوة الكنيست السابقة، كوليت أفيتال، التي قالت الأسبوع الماضي إن بيريز تحرش بها في الثمانينيات.



وقالت السكرتيرة التي ترفض الكشف عن هويتها: "أخذني نحوه و ...، قلت له انتظر انتظر، فدفعني إلى الحائط، ولكني تمكنت من صده والهروب منه".



وكانت أفيتال قد اتهمت بيريز بالاعتداء عليها جنسيا مرتين في الثمانينيات، بما في ذلك مرة واحدة عندما كان رئيسا للوزراء.



وكشفت أفيتال أن بيريس حاول الاعتداء عليها عندما كان رئيسا للوزراء عام 1984، والمرة الثانية كانت أثناء وجودهما في بعثة دبلوماسية في باريس.



وحول السبب الذي دفع أفيتال إلى الحديث عما حصل معها، قالت في حديث لإذاعة "103 أف أم": "لقد ناضلت كثيرا، وإذا كنت بالفعل أريد محاربة الاعتداء الجنسي وحماية النساء، فلا بد من الإفصاح عن ذلك".



وشددت أفيتال على أنها أبلغت مستشار بيريز، يوسي بيلين، بالحادثة التي وقعت في باريس، ولكنه نفى ذلك قائلا: "لا أتذكر مثل هذه الحادثة، وبالتأكيد لم يتم إخباري بهذا النوع من السلوك من قبل بيريز".



وفي أيلول/ سبتمبر 2016، مات بيريس في "تل أبيب" عن عمر ناهز الـ93 عاما بعد إصابته بجلطة في الدماغ.