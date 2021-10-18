الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تحالف القوى الفلسطينية: الاحتلال ينتقم من عملية جلبوع بمعاقبة اسرى الجهاد

تحالف القوى الفلسطينية: الاحتلال ينتقم من عملية جلبوع بمعاقبة اسرى الجهاد
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

ندد "تحالف القوى الفلسطينية " بالاجراءات العقابية التي يستخدمها الاحتلال ضد أسرى حركة الجهاد الفلسطينية، معتبرا أنها تأتي في إطار الرد على عملية نفق الحرية.

العالم - فلسطين

وشدد التحالف على أن الاجراءات الصهيونية العقابية ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي من عزل وتنكيل يعتبر انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث تعرض أكثر من أربعمائة أسير فلسطيني لأبشع أنواع التعذيب على أيدي الجلاد الصهيوني، للنيل من إرادة الأسير الفلسطيني الذي يتحدى الجيش الصهيوني في كل يوم.

واكد التحالف، أن الكيان الصهيوني يريد من وراء تلك العقوبات التعمية على فشل المنظومة الأمنية الصهيونية في الحيلولة دون ذلك، ومن جهة أخرى من أجل دغدغة مشاعر المستوطنين الصهاينة الذين يتوقون إلى تعذيب الأسرى الفلسطينيين.

وقال التحالف: إننا في تحالف القوى الفسطينية نؤكد على تضامننا ووقوفنا إلى جانب أسرانا الأبطال الذين يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني بشكل عام وإلى جانب أسرى حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص الذين يتعرضون اليوم إلى حملة اضطهاد من قبل مصلحة السجون الصهيونية والتي قد تؤثر على حياة البعض منهم، لذلك فإننا نحذر العدو الصهيوني من ممارساته تلك. كما ونؤكد على أن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن أسراه في يوم من الأيام، وسيبقى داعماً ومسانداً لهم حتى تحريرهم من نير الاحتلال الصهيوني، وسيكون إلى جانبهم في معركتهم التي يخوضونها بكل شرف وبسالة، حيث سيقومون بعدة خطوات تصعيدية في حال استمر العدو بإجراءاته التعسفية بحق أبناءنا الأسرى، الذين لم ولن يساوموا على حقوقهم في يوم من الأيام.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام بمعنويات عالية

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول عملية حفر نفق "جلبوع"

الحية: أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوريل عن النووي الإيراني: أنا متفائل اليوم أكثر من أمس

زعيم المجلس العسكري في ميانمار يحمل معارضيه مسؤولية استمرار الاضطرابات

قيادي في الجهاد يطلق تهديدا مزلزلا لكيان الاحتلال

جنود مظليون روس يتوجهون إلى مصر لإجراء تدريبات مشتركة

تحالف القوى الفلسطينية: الاحتلال ينتقم من عملية جلبوع بمعاقبة اسرى الجهاد

بعد غياب 21 سنة.. أسرة مصرية تعثر على ابنها الضائع!