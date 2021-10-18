نائب أردني يطالب البرلمان العربي بدعم صمود اهل القدس بوجه الصهاينة

العالم _ الأردن

وقال عطية تتعرض مدينة القدس واهلها لابشع هجمة صهيونية بهدف تهويد المدينة وتهجير اهلها من خلال منعهم من اي بناء او الحصول على تراخيص بناء وخاصة في احياء سلوان والشيخ جراح وصورباهر وبيت حنينا وشعفاط.

واكد خلال اجتماع البرلمان العربي في القاهرة اهمية دور البرلمانيين العرب في فضح وتعرية سياسة الاحتلال بحق اهلنا في القدس والتي تؤكد انه دولة فصل عنصري .

وقال عطية ان المخطط الاشد تهويداً في القدس يهدف مصادرة املاك الفلسطينين واستكمال تهويد القدس من خلال خطة جديدة اسرائيلية هي الاخطر والاشد تهويداً.



واضاف لقد بدأ الاحتلال بالتحضير لها لتعزيز سيادته في القدس عبر تسوية الحقوق العقارية وتفعيل قانونهم العنصري بالاستيلاء على املاك الغائبين لوضع اليد على الاملاك في القدس وتهويد المدينة المقدسة عام 1967

واشار عطية انه لتنفيذ هذا المخطط منع الاحتلال تسجيل الاراضي والعقارات في العديد من الاحياء ما اعاق عملية التنظيم وحصول تراخيص البناءوتابع وبقي اكثر من 70 % منها دون تسجيل.

وقال اعلن الاحتلال عن اشعار بشأن فتح الملف في القدس وتسوية المنازل غير المسجلة واختار للبدء بخطته مناطق صور باهر وبيت حينا وشعفاط والشيخ جراح وحزما بسبب وجود ثغرات تساعده على السيطرة على عدد كبير من الاراضي خاصة من خلال تطبيق قانون املاك الغائبين مشيرا الى ان حوالي 65 % من الاملاك اصحابها غير مقيمين في القدس ولا يحملون هوية اسرائيلية بذلك يعتبرون غائبين وستتم السيطرة على املاكهم.

وقال عطية ان قانون الاحتلال مخالف للشرائع الدولية والأممية ويعتبر صادر عن قوة احتلال .



وطالب عطية بايقاف هذا المخطط الذي يشكل خطرا على القدس ويهدد اهلها بالطرد من مدينتهم بفعل القوة والغطرسة .