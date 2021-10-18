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شاهد بالفيديو: قرد يحاول استفزاز النمور بحركات مضحكة

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مشاهد مضحكة مصورة في إحدى المحميات الطبيعية، لقيام قرد بإغاظة مجموعة نمور عن طريق استهدافها بعدة ضربات خاطفة، معرضا حياته لخطر شديد، كمن “يلعب بعداد عمره” كما يقال باللغة العامية في بعض الدول العربية.

العالم - منوعات

وشاركت صفحة تحمل اسم “wildonplanet” على تطبيق الصور والفيديو “إنستغرام” مقطعا مضحكا لقيام قرد بتوجيه عدة لكمات خاطفة لنمر ضخم مستغلا خفة حركته وميزاته الجسدية.

واستثمر القرد الأشجار الكثيفة للقيام بعدة عمليات سريعة وجه من خلالها لكمات لرأس النمر تارة ولجسده تارة أخرى مستعينا بالأغصان الكثيفة وقدرته على التعلق والتسلق، على الرغم من المخاطر الشديدة التي قد تنطوي على هذه المغامرة التي قد لا تحمد قباها.

وحاولت النمور المتواجدة في المكان، الإمساك بالقرد المزعج، لكن باءت جميع محاولات بالفشل، حيث انتصرت، كما تظهر المشاهد، الخفة الرائعة التي يتمتع بها القرد على القوة الكبيرة والسرعة الفائقة التي يملكها النمر.

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