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الناتو يعلق على قرار موسكو بتعليق عمل مهام الحلف في روسيا

الناتو يعلق على قرار موسكو بتعليق عمل مهام الحلف في روسيا
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

أعربت المتحدثة الرسمية باسم حلف الناتو، يوانا لونغيسك، اليوم الاثنين، عن أسف الحلف لقرار موسكو تعليق مهام الحلف في روسيا.

العالم ـ أوروبا

وقالت لونغيسك: "علمنا بقرار روسيا تعليق عمل بعثتها الدبلوماسية لدى الناتو وبعثة التعاون العسكري لحلف شمال الأطلسي في موسكو، وكذلك بعثة الناتو الإعلامية في موسكو. نحن نأسف لهذه الخطوات".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم حلف الناتو: "تظل سياسة الناتو تجاه روسيا ثابتة. لقد عززنا دفاعاتنا ردا على (الإجراءات العدوانية) لروسيا. في الوقت نفسه، نظل منفتحين على الحوار، بما في ذلك من خلال مجلس الناتو وروسيا".

وأعلن لافروف في وقت سابق، اليوم الإثنين، أن قرار تعليق عمل البعثة الدائمة الروسية لدى "الناتو" تم اتخاذه ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو، موضحا أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه.

وكان الناتو أكد سابقا أنه سحب اعتماد 8 دبلوماسيين روس وقلص عدد الاعتمادات إلى 10.

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