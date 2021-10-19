بنزيمة يلمح للكرة الذهبية.. هل ينال شرف حملها؟

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وتطرق بنزيمة، لمسألة فوزه بالكرة الذهبية وقال في هذا الصدد لموقع النادي الملكي، الإثنين: "الفوز بالكرة الذهبية كان حلماً بالنسبة لي على المستوى الشخصي".

وأضاف النجم الفرنسي "سعيد جداً لدخولي قائمة الـ30 لاعباً المرشحين لنيل الجائزة لأنها كانت دائماً بمثابة حلم بالنسبة لي، وجودي جاء بفضل عملٍ لوقت طويل، وكذلك بفضل مساندة زملائي لي بالفريق ودعم النادي".

وكان بنزيمة قد سجل في سبع مباريات منها هاتريك ضد سيلتا فيغو في الليغا وثنائية أمام مايوركا، وحاز على لقب دوري الأمم الأوروبي مع منتخب فرنسا على حساب إسبانيا.