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بنزيمة يلمح للكرة الذهبية.. هل ينال شرف حملها؟

بنزيمة يلمح للكرة الذهبية.. هل ينال شرف حملها؟
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

طالبت جماهير ريال مدريد، بضرورة تتويج اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهو ما تحدّث عنه أيضاً المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

العالم - رياضة

وتطرق بنزيمة، لمسألة فوزه بالكرة الذهبية وقال في هذا الصدد لموقع النادي الملكي، الإثنين: "الفوز بالكرة الذهبية كان حلماً بالنسبة لي على المستوى الشخصي".

وأضاف النجم الفرنسي "سعيد جداً لدخولي قائمة الـ30 لاعباً المرشحين لنيل الجائزة لأنها كانت دائماً بمثابة حلم بالنسبة لي، وجودي جاء بفضل عملٍ لوقت طويل، وكذلك بفضل مساندة زملائي لي بالفريق ودعم النادي".

وكان بنزيمة قد سجل في سبع مباريات منها هاتريك ضد سيلتا فيغو في الليغا وثنائية أمام مايوركا، وحاز على لقب دوري الأمم الأوروبي مع منتخب فرنسا على حساب إسبانيا.

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بنزيمة يلمح للكرة الذهبية.. هل ينال شرف حملها؟

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