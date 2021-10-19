بالفيديو.. البحرية الروسية تستعد لاستلام سفن قتالية متطورة

العالم- روسيا

ونقلت قناة "RT"، عن مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية قولها، إن سلاح البحرية الروسي من المفترض أن يتسلم فرقاطة قتالية جديدة تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 20380، وهذه الفرقاطة تخضع للاختبارات حاليا، كما سيتسلم أيضا فرقاطة شبحية حديثة طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 20386.

وأشارت إلى أن قيادة سلاح البحرية الروسي قررت تغيير اسم السفينة الأولى من "ريتيفي" إلى "ميركوري"، أما السفينة الأخرى فسيطلق عليها اسم "ديرزكي".

وكانت روسيا قد بدأت العمل على تطوير السفينة الأولى في إطار المشروع 20380 في فبراير 2015، وفي الـ 4 من أكتوبر انتهى الخبراء من تجميع هيكلها، وبعدها بعام تم تزويدها بالمحركات وعلب السرعة ومعدات التوجيه، وفي ديسمبر 2019 تم نقلها إلى المرفأ الذي ستنزل فيه إلى الماء، وبعدها أخضعت لعدة مراحل من الاختبارات، إذ يفترض أن تسلم للجيش الروسي قبل نهاية العام الجاري.

ويبلغ طول هذه السفينة 104 أمتار، وعرضها 8 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2220 طنا، ولها القدرة على الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، وتتسلح بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، وصواريخ Redut للدفاع الجوي، ومدافع AK-190 من عيار 100 ملم، وطوربيدات وأسلحة رشاشة.

أما السفينة الأخرى "ديرزكي" فقد بدأ العمل على تطويرها في إطار المشروع 20386 في أكتوبر 2016، ويبلغ طولها 109 أمتار، وعرضها 19 م، ويمكنها الحركة بسرعة تصل إلى 32 عقدة بحرية، فضلا عن أنها تتمتع بخصائص "شبحية" تجعلها مخفية عن رادارات العدو.