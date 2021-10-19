شاهد..آخر تطورات تونس محلياً ودولياً

العالم -مراسلون

تتصاعد وتيرة الاهتمام الدولي بما يجري في تونس منذ 25 من جويلية الماضي حيث يبدأ مسؤولون غربيون على غرار نائبة وزير الخارجية الأميركي، ووزير الدولة للخارجية الالمانية زيارة الى تونس لاجراء لقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد.

بيانات اوروبية وامريكية تحث السلطات التونسية على الحفاظ على الديمقراطية واستئناف نشاط المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات في مواصلة لسلسلة الضغوط الاجنبية على تونس في الاونة الاخيرة.

ناشطون مدنيون نددوا خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، بما وصفوه بالترهيب الدبلوماسي الاجنبي للبلاد وبمحاولة فرض اجندات لا تخدم المصالح التونسية بقدر خدمتها للمصالح الاجنبية.

خطوات عملية لمسار بديل يراعي مصالح البلاد ضروري خلال هذه الفترة.

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