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الخارجية الفلسطينية تدين إقامة مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية إقامة مشروع استيطاني جديد قرب حاجز"زعترة"العسكري جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، معتبرة إياه تقويضا لفرص السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

العالم - مراسلون

وقالت الوزارة في بيان لها إن المشروع يتمثل بإنشاء محطة باصات للمستوطنين على الطريق الواقع بين رام الله ونابلس لتسهيل حركتهم وربط شبكة الطرق الاستيطانية المناطق المحتلة عام 1948.

نحو مليون مستوطن سيتم استيعابهم في الضفة الغربية خلال الاعوام المقبلة ولاجل هذا الاستيعاب يعمل الاحتلال على الارض بوتيرة متسارعة لاقامة مجمع للحافلات جنوبي مدينة نابلس المحتلة سيستوعب 500 حافلة لنقل المستوطنين بين المستوطنات الاسرائيلية في الضفة والمناطق المحتلة عام 1948.

محطة الحافلات المركزية يتم اقامتها على اراضي الفلسطينيين في القرى الجنوبية لنابلس وتحديدا على اراضي بلدة الساوية المحتلة .

على الارض الفلسطينية من مدينة الخليل جنوبا الى جنين شمالا لا تتوقف اليات الاسرائيلية عن العمل سواء في توسيع الشوراع الالتفافية او بناء الوحدات الاستيطانية او حتى مصادرة الاراضي الفلسطينية.

والهدف كما اعلنه مسؤولو الاحتلال غير مرة بان لا تكون الضفة يوما محلا للدولة الفلسطينية المنتظرة وعليه فان اي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين لن تكون الا على تجمعاتهم السكانية لا اكثر .

في تل ابيب كثيرون يصرحون بان التنازل عن الضفة الغربية يوازي في خطورته التنازل عن تل ابيب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. الخارجية الفلسطينية تدين إقامة مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية