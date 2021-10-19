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فرنسا تعلق على قرار روسيا تعليق عمل بعثتها في الناتو

فرنسا تعلق على قرار روسيا تعليق عمل بعثتها في الناتو
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لقرار موسكو تعليق عمل بعثتها في حلف الناتو، وأكدت إن باريس دعت دائما إلى ضرورة الحفاظ على قنوات الحوار بين الناتو وروسيا.

العالم - أوروبا

وقال المتحدث باسم الوزارة الفرنسية فى تصريح صحفي اليوم: "نأسف للقرار غير المبرر بتعليق (موسكو) مهمتها فى الناتو وإنهاء أنشطة بعثة الارتباط العسكرية للناتو ومكتب الإعلام التابع للناتو فى روسيا اعتبارا من الأول من نوفمبر".

وفي وقت سابق اعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن قرار روسيا بوقف عمل بعثتها لدى حلف الناتو سيضر كثيرا العلاقات بين الطرفين.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

وقال لافروف إن قرار تعليق عمل البعثة الدائمة الروسية لدى الحلف تم اتخاذه ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو، موضحا أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه.

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