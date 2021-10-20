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سفير الاحتلال في أبو ظبي: اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين قريبا

سفير الاحتلال في أبو ظبي: اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين قريبا
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال أمير حايك، السفير المعين لكيان الاحتلال لدى الإمارات، إن الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد في حزيران/يونيو الماضي بأبوظبي قد شهد الاتفاق على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين في غضون تسعة أشهر.

العالم - الإمارات

وقال سفير الاحتلال لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، “هناك إمكانيات هائلة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل ولتعزيز حجم التبادل التجاري”.

وقال حايك إن أورنا باربيافاي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أكدت له خلال لقاء جمعهما إلتزامها التام بالإطار الزمني المتفق عليه لتوقيع الاتفاقية.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي قد افتتح سفارته في أبوظبي في حزيران/يونيو الماضي، بقيادة إيتان نائيه الذي تولى قيادة البعثة الدبلوماسية آنذاك ثم عين سفيرا للاحتلال بمملكة البحرين في أيلول/سبتمبر الماضي.

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