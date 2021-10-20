شاهد.. الإرهاب يستهدف أمن سوريا بعد سنوات من الهدوء

العالم - سوريا



في حادث هو الاكثر دموية منذ سنوات انفجار يهز وسط العاصمة السورية دمشق عند الصباح الباكر وخلال ساعة الذروة ما اسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين شهداء وجرحى.



وسائلُ إعلامٍ سوريةٌ رسمية افادت بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلة مبيت كانت تقل عسكريين أثناءَ مرورِها على جسرِ الرئيس حافظ الاسد الذي يقع في منطقة حيوية في العاصمة.



مصدر عسكري سوري قال ان الحافلة تعرضت لاستهداف ارهابي بعبوتين ناسفتين عند حوالي الساعة السابعة الا ربع صباحا بالتوقيت المحلي واضاف ان العبوتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة مؤكدا ان عناصر الهندسة تمكنوا من تفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة بعد الانفجار. فيما اوضحت شرطة دمشق بأن العبوة الثالثة كانت مزروعة ضمن مركبة لتنفجر أيضا في توقيت حرج.



وفيما فرضت السلطات طوقا امنيا حول المكان وباشرت التحقيقات اللازمة اعلنت انها لن تتوانى عن ملاحقة الارهابيين.

وخلال سنوات الحرب على سورية شهدت دمشق إنفجارات ضخمة اسفرت عن عشرات الشهداء وتبنت معظمها الجماعات الارهابية بينها تفجير تبنته جماعة داعش الوهابية في آذار/مارس عام الفين وسبعة عشر واستهدف القصر العدلي مسفراً عن استشهاد أكثر من ثلاثين شخصاً.

لكن منذ العام الفين وثمانية عشر بات من النادر أن تشهد دمشق انفجارات ضخمة مماثلة، بعدما حرر الجيش السوري احياء في العاصمة وضواحيها كانت تسيطر عليها الجماعات الارهابية.



