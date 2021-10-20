ليبيا.. قوات خليفة حفتر تجري مناورات عسكرية باسم "رعد 2021"

العالم - ليبيا

وتدور المناورة حول ثلاثة محاور هي "السيطرة على شاطئ تتمركز به قوات معادية، ومهاجمة مواقع للعناصر الإرهابية، وأخيرا تنفيذ مهام حماية الحدود".

وانطلقت المناورة بتدريب إنزال لقوات مشاة الأسطول والقوات الخاصة، على هدف محتمل على أحد الشواطئ، تبعه فتح تشكيل من دبابات تي 72 للتعامل مع أي هجوم مضاد، وقد استخدمت في تلك المرحلة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذاذف "آر بي جيه".

ثم جاءت المرحلة الثانية من التدريب، وهو عبارة عن إنزال قوات خاصة عبر طائرات النقل العسكرية مي 17، خلف خطوط العدو، حيث تمكن رجال اللواء من تنفيذ المهام المنوطة بهم، واحتلال المواقع في التوقيتات المحددة، كما جاء ذلك بالتعاون مع سرية من أفراد الاستطلاع.

وشهدت تلك المناورة ولأول مرة، ظهور طائرات ميج 29 الليبية رسميا، التي قامت بأعمال القذف الأرضي على مناطق تجمع القوات المعادية، وتغطية تقدم القوات بريا.

واستخدمت في المرحلة الثانية أيضا أسلحة الميدان مثل صواريخ الجراد المحمولة على شاحنات، وأيضا المدافع المجرورة ومدافع الهاون، وذلك لتدمير نقاط تمركز المتطرفين.