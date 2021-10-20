شاهد..مقابر الأرقام وسجن الفلسطينيين بعد الموت

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هنا مقابر سريّة محاطة بالحجارة دون شواهد، حيث يثبّت على أعلى القبر لوحة معدنية تحمل رقماً إنه مشهد يحاكي حقيقة تحدث في القرن الحادي والعشرين على يد الاحتلال الاسرائيلي الذي يحتفظ بجثث الشهداء دون الاعلان عن اسمائهم بل يستبدلهم بالارقام حتى لا يعرف اهالي الشهداء ان كان ابنهم حيا أو ميتا.



250 شهيدا هم فقط الذين يعلمهم الفلسطينيون ولكن هناك المئات الذين لا زالوا مجهولين في سياسة نازية لفظها العالم منذ عقود ومازالت صفة للاحتلال الاسرائيلي.







هنا، حيث لا تغادر حركة الجهاد الاسلامي ابواب الصليب الأحمر، لا تسمع الا صوت زئير المقاومة، التي تحذر وتتوعد من أجل الاسرى وتذكر دوما بأن مشهد صواريخ معركة سيف القدس ليس ببعيد.







اسبوع على اضراب الاسرى لكن المقاومة اكدت انها لن تسمح أن يراهن الاحتلال على عامل الزمن ليستنزف طاقة الاسرى ما يعني انها قد تتدخل قبل لحظة الصفر.

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