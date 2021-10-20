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خفايا التهافت المهين من الإمارات على استجلاب الإسرائيليين لزيارتها

خفايا التهافت المهين من الإمارات على استجلاب الإسرائيليين لزيارتها
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

علق معارض إماراتي بارز على التهافت المهين من النظام الحاكم في دولة الإمارات على استجلاب المسئولين الإسرائيليين لزيارة أبوظبي ودبي.

العالم- الامارات

وقال المعارض أحمد الشيبة النعيمي إن “هذا التهافت المهين على استجلاب الصهاينة سياسة مقصودة لكسر الحاجز النفسي عند الأمة”.

وأضاف النعيمي على حسابه في تويتر “واجبنا جميعاً تقوية جدار المناعة لحماية الأمة من هذا الفيروس” في إشارة إلى الرفض الشعبي الإماراتي والعربي للتطبيع.

يأتي ذلك بعد إعلان السفير الإماراتي لدى تل ابيب محمد آل خاجة، عن تسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت دعوة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان لزيارة دولة الإمارات.

في الوقت نفسه، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على تويتر إن بينيت التقى آل خاجة وتلقى منه رسالة خطية خاصة، بعثها محمد بن زايد، احتوت على دعوة رسمية له لزيارة الإمارات.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر السفير الإماراتي على هذه “الدعوة الكريمة”.

وسبق أن اتفق محمد بن زايد وبينيت على عقد لقاء ثنائي بينهما غير أنه لوحظ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تجاهل وضع ذلك كأولوية في جدول الأعمال وهو ما وصف بأنه إهانة مقصودة لولي عهد أبوظبي.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2020؛ وقع الكيان الإسرائيلي مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.

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