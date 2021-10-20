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شاهد.. ضغوط امريكية لثني اوروبا عن استخدام الغاز الروسي

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

تمارس الحكومة الامريكية ضغوطا على الدول الاوروبية لاثناءها عن استيراد الغاز من روسيا.

العالم – خاص بالعالم

وقال الخبير الاستراتيجي مارك سليبودا ان الولايات المتحدة الامريكية تحاول ان تزيد من مبيعاتها من الغاز الطبيعي لاوروبا.

واشار الخبير الاستراتيجي الى ان امريكا لا تملك الحجم لتقوم بزيادة المبيعات كما ان اسعارها لن تكون في اسعار روسيا.

واكد مارك سليبودا ان خط الانابيب الذي بدأت روسيا في انشائه اسهل لاوروبا من الغاز الذي سيأتي من الولايات المتحدة.

ونوه الخبير الاستراتيجي الى ان اوروبا تعلم جيدا بانها ستخسر وتعاني نقصا في الطاقة وهي تحتاج لزيادة خط الغاز من روسيا الى اوروبا.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق....

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شاهد.. ضغوط امريكية لثني اوروبا عن استخدام الغاز الروسي

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