البايرن يفوز على بنفيكا 4-صفر في ربع ساعة

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وافتتح ليروي ساني التسجيل عبر ركلة حرة قوية في الدقيقة 70، وأضاف هدفه الثاني في الدقيقة 85 بعدما حول البديل إيفرتون تمريرة عرضية بضربة رأس في مرمى فريقه بنفيكا بالخطأ في الدقيقة 80، وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث بعدها بدقيقتين.

ورد إطار المرمى فرصتين للنادي البافاري، الذي غاب عنه مدربه يوليان ناجلزمان لمرضه بالأنفلونزا، في وقت مبكر وألغى الحكم هدفين له أيضا، لكن بنفيكا سنحت له عدة فرص خطيرة في هذه المباراة المثيرة قبل أن ينهار بعد الدقيقة 70.

ويتصدر بايرن، الذي سجل الآن 12 هدفا في مبارياته الثلاث واهتزت شباكه بهدف واحد، المجموعة الخامسة بتسع نقاط، بينما يأتي بنفيكا في المركز الثاني بأربع نقاط.

ومدد النادي الألماني رقمه القياسي إلى 20 مباراة متتالية خارج أرضه بدون هزيمة في دوري أبطال أوروبا.