الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة الغربية

العالم- فلسطين



وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل 7 مواطنين من محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، وشابين من نابلس، وآخرين من جنين وقلقيلية.



وأوضحت المصادر أن اعتقالات بيت لحم طالت كلًا من: ربيع أحمد طقاطقة، يوسف محمد ثوابتة، ومحمد وجيه ثوابتة، وهم من بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، بالإضافة لـ: تيسير مناصرة، والشقيقين مهند وحمزة الوحش (أسيرين محررين)، من بلدة الخضر جنوبي المدينة.



وأضافت أن الاحتلال اعتقل الشاب تيسر عزمي مناصرة (25 عامًا)، عقب اقتحام منزل عائلته وشقيقه في بلدة الدوحة غربي بيت لحم.



وسلّمت قوات الاحتلال الفتى نادر نائل طقاطقة، بلاغًا لمراجعة مخابراتها في مجمع "غوش عتصيون"، عقب دهم منزل عائلته في بيت فجار جنوب بيت لحم.



وطالت الاعتقالات الإسرائيلية الشابين حمدان زكريا العسعوس من قرية بورين جنوبي مدينة نابلس، وكريم عبد المنعم من بلدة تل غربي المدينة.



واعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين؛ حسين إسماعيل أبو الرب من بلدة قباطية جنوب غربي جنين خلال مروه بعد منتصف الليل على حاجز "دوتان" العسكري، وأمير أبو لبدة من مدينة قلقيلية.