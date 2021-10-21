شاهد..مخطط إسرائيلي يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال سنوات

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لأن السيطرة على هذه المنطقة تحديدا يعني السيطرة على اكثر من 50 بالمائة من السلطة الغذائية للفلسطينيين وفي ذات المنطقة بحر من المياه العذبة الذي تسيطر عليه تل ابيب وتبيعه للفلسطينيين دون ان التغاضي عن نهر الاردن الذي جففته تل ابيب وحولت مياهه نحو صحراء النقب.

الاحتلال الاسرائيلي ينظر الى الاغوار بوصفها من المحرمات وعليه فهو يعمل بشكل حثيث على تفريغها من السكان الفلسطينيين واحلال المستوطنين مكانهم.

الاعلام العبري كشف عن معطيات حول مخطط يهدف إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في الأغوار الفلسطينية من 1500 عائلة إلى 3 آلاف خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووفق وسائل الإعلام العبرية فإن وزير ما يسمى البناء والإسكان في حكومة الاحتلال زئيف إلكين يدفع باتجاه تمرير مخطط لمضاعفة أعداد المستوطنين في غور الأردن في غضون أربع سنوات.

الاغوار الفلسطينية تشكل محلا لمعركة كبيرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين لا تقل خطورة عن المعركة الدائرة اليوم حول مدينة القدس المحتلة.

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