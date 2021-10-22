الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث بالحكومة الليبية: مؤتمر استقرار ليبيا حقق هدفه

المتحدث بالحكومة الليبية: مؤتمر استقرار ليبيا حقق هدفه
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبا، محمد حمودة، أن مؤتمر استقرار ليبيا حقق هدفه السياسي والمعنوي ليكون بعون الله تعالى بداية انطلاقة لعهد جديد من الدبلوماسية الليبية الإيجابية ومؤشرًا على مضي ليبيا خطوات طموحة في مسار الاستقرار والتنمية.

العالم - لیبیا

وأضاف حمودة في تدوينة له بموقع فيسبوك أمس الخميس أن مؤتمر استقرار ليبيا فكرة بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التفكير بها منذ مؤتمر برلين الثاني، أساسها أن ليبيا يجب أن تقود وتمتلك زمام أمورها وأن تصل إلى مرحلة تستطيع أن تستضيف كل الأحداث التي تتعلق باستقرارها وأمنها بدل أن تكون موضوعًا للنقاش في دول خارجية، مع التقدير لكل الجهود الدولية ومبادرات الأصدقاء والأشقاء.

‎وبين حمودة أن الحكومة تجدد تعهداتها والتزاماتها بأنها لن تسمح باندلاع أي حرب جديدة بين الليبيين وبأنها ستعمل على تحسين أوضاع الليبيين وتحسين جودة الخدمات وتوفير كافة السبل الضرورية لضمان تنفيذ الانتخابات في موعدها، دون نسيان ضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات السلبية في الشأن الليبي.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لودريان: مؤتمر ليبيا سيعطي دفعة دولية نهائية لانتخابات نهاية العام

لعمامرة يجدد دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة المصرية تسجل 883 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا

الكويت.. ضبط 50 ألف حبة كبتاغون بتفتيش شاحنة قادمة من العراق

سعيّد: لإطلاق حوار وطني في تونس لا يشمل من استولى على الأموال

مصر.. تغريم أمريكي في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

الامن العراقي يطيح بمسؤول نقل عوائل "داعش" من مخيم الهول السوري الى العراق

مصر: السعودية أضافت 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال