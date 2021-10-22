الحركة الأسيرة تعلن انتهاء إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي

العالم - فلسطين

وقال مكتب ’’إعلام الأسرى‘‘ إن الحركة الأسيرة أعلنت انتهاء إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذي خاضوه ضمن البرنامج الوطني المتفق عليه لمواجهة إجراءات إدارة السجون القمعية.

وخاض 270 أسيراً من حركة الجهاد الإسلامي إضراباً مفتوحاً عن الطعام، نظراً للإجراءات العقابية التي تفرضها عليهم إدارة السجون، بعد عملية ’’نفق الحرية‘‘ في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي.

وفرضت إدارة سجون الاحتلال منذ عملية ’’نفق الحرية‘‘ جملة من الإجراءات التنكيلية وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى.

واستهدفت إدارة السجون بشكل خاص أسرى حركة الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.