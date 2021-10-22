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الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول

الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية أنها منعت عنصرا مواليا لتنظيم "داعش" من شن هجوم على البنى التحتية الخاصة بالنقل في إقليم ستافروبول بشمال القوقاز.

العالم - روسيا

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