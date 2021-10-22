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الكويت تؤكد مساندتها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد

الكويت تؤكد مساندتها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

العالم- تونس

ونوّه الرئيس سعيّد بما تتقاسمه تونس والكويت من قيم ومبادئ ورؤى مشتركة بخصوص العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية والدولية، وأثنى على روابط الأخوة والتعاون والشراكة المتينة القائمة بين البلدين في عدّة مجالات وعلى الرغبة المتبادلة في تطويرها مستقبلا خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وأعرب سعيد عن شكره للقيادة الكويتية على هبّتها التضامنية النبيلة لمساعدة تونس على مواجهة جائحة كوفيد-19.

من جانبه، أكّد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على مساندة القيادة الكويتية لخيارات الرئيس التونسي وثقتها في قدرته على تجاوز الصعوبات وتحقيق آمال الشعب التونسي. وجدّد، بالمناسبة، الإعراب عن تطلع بلاده إلى تلبية سعيد للدعوة الموجهة إليه لزيارة الكويت.

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