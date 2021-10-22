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تايلاند تقرر السماح بدخول مواطني 46 دولة دون حجر صحي

تايلاند تقرر السماح بدخول مواطني 46 دولة دون حجر صحي
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

قررت تايلاند السماح بدخول مواطني 46 دولة ومنطقة دون خضوعهم للحجر الصحي اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وتضمنت قائمة الدول الـ46 التي كشفت عنها وزارة الخارجية التايلاندية بريطانيا والولايات المتحدة والصين وسنغافوره وألمانيا وأستراليا والإمارات وبوتان وغيرها.

وسيتم إعفاء الزائرين عبر الجو من تلك الدول من الحجر الصحي، في حالة تقديم شهادتي التطعيم واختبار ذي نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا.

وتعد تايلاند وجهة سياحية رئيسية تستقطب حوالي 40 مليون مسافر سنويا، حيث يشكل قطاع السياحة عاملا أساسيا للانتعاش الاقتصادي بها مرة أخرى.

جدير الذكر أن حوالي 38% من السكان في تايلاند تلقوا تطعيمهم الكامل ضد فيروس كورونا حتى الآن.

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