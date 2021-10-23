شاهد.. صور يمنية تظهر غباء اميركي في حضر موت

العالم - انقلاب الصورة

جديد انجازات القوات المسلحة الاستراتيجية الاعلان عن تحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء واسعة من مديريتي الجوبا وجبل مراد في مأرب بالتوازي مع سيطرة الجيش واللجان الشعبية علی مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة.

العملية الأهم في دلالاتها وأبعادها العسكرية اطلق عليها ربيع النصر وتوجت بتحرير مايزيد من 3 ألاف ومئتي كيلومتر مربع وكل هذه المساحة الواسعة تحيط بمحافظة مأرب من الناحية الجنوبية.

وبدت الولايات المتحدة منزعجة ومستأصلة من الانتصارات المتتالية للقوات المشتركة اليمنية حيث دانت الخارجية الاميركية الهجوم المستمر لهذه القوات علی مأرب والمناطق المحيطة به، مطالبة توقف هذه الهجمات.

فشل تحالف العدوان علی اليمن في الحد من الانهيارات المتسارعة في صفوف مرتزقته دفع الولايات المتحدة و من بعدها الامم المتحدة للمشاركة في حفلة البكاء علی العبدية بدعاوی الانسانية والحرص علی المدنيين غير ان هذه الحفلة سرعان ما اصطدمت بواقع ميداني انهی مرحلة من التدخل والاستثمار الاميركي للجماعات التكفيرية.

وفيما تحاول واشنطن انكار دورها في العدوان علی اليمن، انتشرت قوات ومدرعات اميركية في شوارع مديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت. وتداول ناشطون صوراً علی مواقع التواصل الاجتماعي توثق انتشار قوات اميركية في شوارع مديرية غيل باوزير، فيما أفاد شهود عيان بأن القوات الاجنبية انتشرت برفقة كلاب بوليسية في الشوارع المجاورة لمستشفی غيل باوزير العام واجرت عملية تمشيط للمنطقة.

وقال عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي:"سيكون عما قريب تصعيد قوي جداً من قبل الشعب اليمني ضد دول العدوان ومرتزقتها في الداخل لان اميركا أقدمت علی خطوة غبية حيث قامت بنشر قواتها العسكرية في غيل باوزير بشكل واضح وصورهم مواطنين يمنيين وهذه الخطوة ستستفز الشعب اليمني".

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https://www.alalam.ir/news/5862638