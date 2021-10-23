السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عُمان تعلن عن افتتاح أول مشروع من نوعه في البلاد

عُمان تعلن عن افتتاح أول مشروع من نوعه في البلاد
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشفت السلطات العمانية أنها ستفتتح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعد غد الاثنين أول مصنع في المدينة الصناعية الصينية العمانية.

العالم - عمان

ويعد مصنع شركة هونجتونج الدقم للأنابيب. أول مشروع من نوعه في السلطنة تم إنشاؤه بشراكة عمانية–صينية، ويأتي إنشاء المصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ترجمة للعلاقات المتميزة بين السلطنة والصين.

ويختص المصنع بإنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثيلين المقوى التي تستخدم بشكل رئيس في شبكات التجميع ونقل مخرجات الآبار الهيدروكربونية.

وتعد منتجات المصنع إضافة جديدة لقطاعي النفط والغاز، وتتميز بالجودة العالية وعمرها الافتراضي الطويل مقارنة بالأنابيب المعدنية الشائع استخدامها في قطاعي النفط والغاز، وقد تم تصنيع الأنابيب وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل شركة تنمية نفط عمان والمعهد الأمريكي للبترول.

روابط ذات صلة

عُمان تشارك كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في مناورة بحرية

بالصور..لقطات مذهلة لأسراب طيور تغزو أحد شواطئ عمان

مباحثات هاتفية بين أميرعبداللهيان ونظيره العماني

سلطان عمان يبعث رسالة خطية للملك السعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-10-2021

شاهد.. مؤتمر الوحدة الاسلامية يختم اعماله بأفكار وحلول

خبر يستفز نشطاء البحارنة نشرته صحيفة الوطن!

عُمان تعلن عن افتتاح أول مشروع من نوعه في البلاد

شاهد بالفيديو: حوار وطني مفتوح.. تونس تواجه لغز جديد

اليمن.. 'قبيلة همدان' تسير قافلة دعما للجبهات