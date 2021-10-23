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ماذا يحدث لو غلفت قدميك بأوراق الالمنيوم لمدة ساعة؟!

ماذا يحدث لو غلفت قدميك بأوراق الالمنيوم لمدة ساعة؟!
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

تستخدم السيدات أوراق الالمنيوم في تحضير أشهى الأطباق ووضعها في الفرن، إلا أن دورها لا يقتصر على الطبخ والمأكولات فحسب، فهي تساعد أيضاً على حل بعض المشاكل الصحية والحالات المرضية.

العالم- منوعات

وفي هذا السياق، نصح العالم الروسي أ.سكورفوتسوف بتغليف القدمين بأوراق الالمنيوم وذلك من أجل التخلص من تصلب الأكتاف والرقبة، إضافة إلى معالجة آلام القدمين والكاحل وكعب القدم.

ويكمن سر هذه الطريقة بتغليف القدمين بالالمنيوم لمدة ساعة من الوقت، وذلك عن طريق وضعها بعدة طبقات حول القدم وفصل الطبقات عن بعضها بالقليل من قطع القطن.

أما بالنسبة لفعاليتها، يعتبر العالم الروسي أن الجسم يستهلك كمية معينة من الطاقة في مرحلة الشفاء من الآلام، وهذه الطاقة يستمدها إجمالاً الجسم من الأرض عن طريق عدد كبير من الخلايا المتخصصة والموزعة على القدم.

وقد يحصل أحياناً أن تقصّر هذه الخلايا في تأمين الطاقة اللازمة للجسم، ومن هنا، تبرز أهمية أوراق الالمنيوم في تفعيل حركة الطاقة وتأمين الكمية الضرورية لتحقيق الشفاء بأسرع وقت ممكن.

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