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شاهد.. قطار التسويات يقطع أرياف محافظة درعا في سوريا

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

تتواصل التسويات في أرياف محافظة درعا لتنضم العديد من المدن والبلدات الى اتفاق المصالحة الذي طرحته الدولة السورية فيما يتوافد عشرات المطلوبين للدولة من هذه البلدات إلى مراكز التسوية الذي افتتحته اللجنة الأمنية والعسكرية، لتسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم وانخراطهم في المجتمع مجدداً.

العالم - مراسلون

يقطع قطار التسويات أرياف محافظة درعا الغربي والشمالي والعديد من مدن وبلدات الريف الشرقي ليحط رحاله في بلدة محجة وقرى اللجاة بريف درعا الأوسط الموازية للطريق الدولي دمشق عمان.

عشرات المطلوبين للدولة السورية من هذه البلدات يتوافدون إلى مركز التسوية الذي افتتحته اللجنة الأمنية والعسكرية في بلدة محجة لتسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم وانخراطهم في المجتمع مجددا.

أهالي مدن وبلدات حوران يؤكدون أهمية الحل السلمي في انضمام بلداتهم للتسويات الوطنية وعودتها مجددا إلى حضن الوطن بعد سنوات عاشتها في فوضى السلاح، داعين لبسط سلطة الدولة السورية بالكامل وإرساء الأمن والاستقرار في بلداتهم.

تعويل كبير من قبل الشعب السوري عامة و أهالي محافظة درعا على وجه الخصوص على هذه التسويات بأن توقف فوضى السلاح والاغتيالات والاعتداءات التي كانت تتم بشكل كبير في المحافظة، على أمل استقرار الحالة الأمنية فيها.

دخول بلدة محجة وقرى اللجاة بريف محافظة درعا الأوسط لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السوريةْ يعد خطوة هامة لتعزيز الأمان على الأتوتستراد الدولي دمشق عمان المشرف على هذه القرى ما يعني تأمين هذا الطريق بشكل أكبر.

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