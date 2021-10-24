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واشنطن تتجاهل على علم مسبق بقرار غانتس حول 6 مؤسسات فلسطينية

واشنطن تتجاهل على علم مسبق بقرار غانتس حول 6 مؤسسات فلسطينية
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن لم تكن على علم مسبق بقرار وزير حرب الاحتلال، بني غانتس، تصنيف ست مؤسسات فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية".

العالم-الاحتلال

وقال برايس، إن الإدارة الأمريكية ستطلب توضيحا من حكومة الاحتلال حول المؤسسات الفلسطينية، والأسباب والمعلومات التي تقف وراء تصنيفها كـ"منظمات إرهابية"حسب تعبيره.

وتأتي تصريحات المتحدث الأمريكي، بعد تصريح مصدر أمني إسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية كانت على اطلاع مسبق بالقرار، وأن حكومة الاحتلال أمدتها بالمعلومات الكافية حول الموضوع.

والمؤسسات التي شملها قرار وزير حرب الاحتلال، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

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