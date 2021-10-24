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رئيس وزراء السودان يعلق على قضية حل الحكومة

رئيس وزراء السودان يعلق على قضية حل الحكومة
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني المعلومات التي نشرت يوم أمس وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في توضيح مواقف الأطراف المختلفة.

العالم - السودان

وأكد المكتب الإعلامي أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ويواصل حمدوك اتصالاته ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.

وقد التقى يوم الجمعة بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، وكذلك ممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وذلك بهدف حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي. وشكل رئيس الوزراء لجنة أزمة لحل ما قال إنها أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ سقوط عمر البشير عام 2019.

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رئيس وزراء السودان يعلق على قضية حل الحكومة

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