الإحتلال يخطط لبناء نحو 1300 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

العالم - الإحتلال

وأفادت التقارير بأن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام في المستوطنات: "بيت إيل" (346 وحدة استيطانية جديدة)؛ "أريئيل" (729)؛"الكانا" (102)؛ "غيفع بنيامين" (96)؛ "عمانوئيل" (57)؛ "كارني شومرون" (22)؛ "بيتار عيليت" (1).

وتأتي هذه المصادقة رغم حديث رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، وتصريحات مسؤولون في حكومته عن "ضغوطات أميركية" لوقف التوسع الاستيطاني، وبعد شهور من تجميد التخطيط والبناء الاستيطاني في الضفة.

وفي هذا السياق، قال وزير البناء والإسكان في حكومة الإحتلال، زئيف إلكين، الذي أوعز بطرح المناقصات الجديدة، إن "تعزيز وتوسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) أمر ضروري ومهم للغاية وفي صلب المشروع الصهيوني".

وأضاف أنه "بعد فترة طويلة من تجميد البناء في يهودا والسامرة، أرحب بطرح مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية"؛ وتعهد إلكين، في بيان صدر عن مكتبه، بـ"مواصلة الحفاظ على الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة وتعزيزه".

هذا، وتعتزم حكومة الإحتلال، المصادقة على بناء 3,144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة "لجنة التخطيط والترخيص"، من المقرر أن تعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.