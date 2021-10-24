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اليمن.. عملية 'ربيع النصر' تكشف عن اثيوبيين بصفوف المرتزقة

اليمن.. عملية 'ربيع النصر' تكشف عن اثيوبيين بصفوف المرتزقة
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

لم يبقى العدوان ومرتزقته شيء الا واستخدموه في عدوانهم على اليمن وشعبه الصابر والصامد العظيم ومنها تجنيد المرتزقة من مختلف بلدان العالم.

العالم- اليمن

وكشفت عملية ربيع النصر الناجحة في مارب وشبوة عن وقوع أسرى بينهم اجانب ومن الجنسية الاثيوبية.

لكن عجزت قوات المرتزقة امام قوة وصبر وثبات الجيش واللجان الشعبية وفشلت فشلا كبيرا.

وكشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي له، اليوم الأحد، عن نتائج عملية ” ربيع النصر ” في محافظتي شبوة ومأرب أن العملية أسفرت عن مقتل واصابة وأسر 1840 منهم 550 قتلى و 1200مصابون و90 اسيراً.. ومن بين القتلى قيادات مما يسمى داعش والقاعدة والتي كانت تتخذ من العبدية وكراً من اوكارها وهناك تتلقى الدعم والاسناد من قبل تحالف العدوان وقيادات المرتزقة في محافظة مارب.

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