جبهة العمل الاسلامي تستنکر الاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

لعالم_لبنان

واعتبرت الجبهة اليوم الاحد في بيان أن قرارات العدو الصهيوني الغاشم ستبقى حبرا على ورق، لأن الشعب الفلسطيني ومؤسساته ومنظماته الأهلية والاجتماعية والسياسية والفصائل الفلسطينية المقاومة والمجاهدة، جميعهم مصممون على الاستمرار في مقاومتهم بشتى الوسائل حتى تحرير أرضهم وإنسانهم من براثن الاحتلال.

من ناحية أخرى، استنكرت الجبهة إقدام المستوطنين الصهاينة الغاصبين للأرض على الاعتداء على قاطفي الزيتون في بلدة ترمسعيا شمال رام الله وتحطيمهم أربع مركبات، معتبرة هذا الفعل الشنيع عملا ارهابيا وإجراميا يجب على المجتمع الدولي والحر والمنظمات الأهلية العالمية ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات العدل الدولية إذا كانت منصفة التدخل لمنع الاحتلال ومستوطنيه الغاصبين من التمادي في اعتداءاتهم الوحشية.