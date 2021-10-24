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المكسيك..مصرع طفلين وإصابة ثمانية خلال سباق للسيارات!

المكسيك..مصرع طفلين وإصابة ثمانية خلال سباق للسيارات!
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

لقي طفلان مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون في حادث خلال سباق للسيارات في مدينة كيرفيل في تكساس بالمكسيك.

العالم - الأميركيتان

وقالت شرطة كيرفيل في بيان إن صبيين يبلغان من العمر 6 و 8 أعوام لقيا حتفهما في سباق شعبي يسمى "Airport Race Wars 2" عندما فقد سائق السيطرة على سيارته واصطدم بمركيات متوقفة جانبا وحشد من المتفرجين.

وأضافت إن "أربعة ضحايا تتراوح أعمارهم بين 26 و 46 عاما، تم نقلهم جوا إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث، على بعد حوالي 60 ميلا شمال غرب سان أنطونيو”.

وذكرت إن إحدى الجرحى تبلغ من العمر 46 عاما، وتم نقلها إلى المركز الطبي الجامعي ولا تزال في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إن طفلين آخرين، صبي يبلغ من العمر 4 سنوات وطفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، نقلا إلى مركز بيترسون الطبي الإقليمي لإجراء تقييمات وقائية.

وأضافت “تم نقل السائق البالغ من العمر 34 عاما إلى مركز سان أنطونيو الطبي وهو مدرج في حالة مستقرة، كما عولج اثنان آخران وأفرج عنهما في مكان الحادث”.

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المكسيك..مصرع طفلين وإصابة ثمانية خلال سباق للسيارات!