خطيب زادة: نتابع اوضاع رعايانا العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في تصريح للصحفيين مساء الاحد: ان فريقا أوفدته السفارة الايرانية في بيلاروسيا الى المنطقة الحدودية صباح الاحد لبحث اوضاع هؤلاء العالقين والتمهيد لاعادتهم الى ارض الوطن.

واضاف: إن وزارة الخارجية الايرانية تتابع بجدية موضوع الرعايا الايرانيين العالقين على الحدود بين البلدين لغاية معالجة مشكلتهم واعادتهم الى ارض البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية: ان السفارة الايرانية في مينسك على اتصال مستمر مع المؤسسات البيلاروسية المعنية وابلغت الجانب البيلاروسي قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية الجاد ازاء اوضاع الرعايا الايرانيين العالقين في الحدود كما تتم متابعة القضية عن طريق السفارة البيلاروسية في طهران ايضا.

وقال خطيب زادة في ختام تصريحه: نحن على ثقة بان الحكومة البيلاروسية ستبذل التعاون اللازم والكافي في اطار العلاقات الودية بين طهران ومينسك لرفع مشاكل الرعايا الايرانيين وستتابع وزارة الخارجية الايرانية هذه القضية بجدية حتى معالجة القضية.