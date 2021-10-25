'صلاح' يحطم بسهولة اسهم 'رونالدو'

العالم-رياضة

هذا الوصف نال تأييد العديد من المغردين وخبراء الكرة، الذين أكدوا أن النجم المصري، محمد صلاح، حطم أسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشتر يونايتد.

وقدم صلاح واحدة من أهم المباريات في مسيرته الأوروبية بشكل عام، والدوري الإنجليزي بشكل خاص، بعدما سجل ثلاثية تاريخية أمام أنظار الجماهير في ملعب "أولد ترافورد".

اللاعب الدولي المصري أصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده للهدف رقم 107 متفوقًا على الإيفواري ديدييه دروغبا (104) المهاجم السابق لتشلسي، في حين أن عدد المبارايات التي لعبها صلاح أقل من دروغبا في الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح أول لاعب يسجل ثلاثية على ملعب أولدترافورد منذ أكثر من 18 عامًا، عندما أحرز البرازيلي رونالدو ثلاثية لريال مدريد في مرمى مانشستر في دوري الأبطال.

وبات محمد صلاح أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في جميع المسابقات في تاريخ نادي ليفربول، كما بات أول لاعب يسجل لليفربول في 3 مباريات متتالية على أرض مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

هذه الأرقام تتضح قيمتها حينما نعلم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب في مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، بينما لم يكن صلاح قد بدأ مسيرته الاحترافية.

صلاح واجه رونالدو 4 مرات من قبل، فاز رونالدو فيها جميعًا، قبل أن يتفوق صلاح في أولد ترافورد، مساء الأحد.

وبثلاثية اليوم، رفع صلاح رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى عشرة أهداف تصدر بها قائمة هدافي الموسم حتى الآن، متقدما على جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.