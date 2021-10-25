بشار الجعفري: العلاقات السورية الروسية تزداد رسوخا وقوة

العالم-سوريا

وأعرب نائب وزير الخارجية السوري وفقا لـ سانا عن أمله بنجاح المجلس الطبي في تحقيق الأهداف التي يصبو إليها، مشيراً خلال اللقاء الذي حضره نيكولاي سوخوف، مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق، إلى قِدَم العلاقات السورية الروسية على الصعيدين الرسمي والشعبي، والتي من طبيعتها أنها تزداد عُراها رسوخاً وقوةً، ولافتاً إلى أن تأسيس المجلس الطبي السوري الروسي كمنظمة غير حكومية هو تجسيد لطبيعة هذه العلاقة الراسخة بين البلدين الصديقين.

كما أكد الجعفري أنه رغم مرور "عشرية النار" على سوريا، واستمرار الدول المعادية لها في فرضها أقسى أنواع العقوبات اللاشرعية واللاأخلاقية على كل القطاعات، ما تزال سوريا صامدة بفضل القيادة والإرادة الشعبية القوية المؤمنة بالصمود حتى تحقيق النصر، وكذلك وجود أصدقاء صدوقين يرفضون الانتهازية في علاقاتهم الدولية، ويتخذون من المبادئ والأخلاق والقانون الدولي بوصلةً في بناء علاقاتهم مع الدول والشعوب.

وفي هذا السياق، أشار نائب وزير الخارجية السوري إلى أهمية تأسيس المجلس الطبي السوري الروسي، ومساهمته في التخفيف من الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي طالت القطاع الصحي، سواء من ناحية المواد الطبية أو التجهيزات المخبرية أو الكوادر البشرية، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم المطلوب لمساعدة المجلس الطبي في تحقيق أهدافه.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الدكتور فادي عيساوي، وأعضاؤه رفضهم التام للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، ومبينين أن تأسيس المجلس الطبي السوري الروسي يهدف إلى إنشاء المشافي والمراكز الصحية والتبادل الدراسي والثقافي وتبادل الخبرات الطبية في مختلف الاختصاصات.