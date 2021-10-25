لقاء مرتقب بين وزير خارجية الصين ووفد من 'طالبان'

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وقالت الوزارة إن وانغ يي وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة سيلتقي بوفد من حكومة "طالبان" الأفغانية المؤقتة خلال زيارته لقطر يومي 25 و 26 أكتوبر.

يذكر أن حركة "طالبان" كانت قد أعلنت تشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال في أفغانستان برئاسة الملا محمد حسن آخوند، أحد مؤسسي الحركة، كما أعلنت البلاد "إمارة إسلامية".

وكانت موسكو قد عقدت مشاورات حول أفغانستان بمشاركة ممثلين خاصين ومسؤولين كبار من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان، ووفد رفيع المستوى من الحكومة المؤقتة الأفغانية، التي شكلتها حركة "طالبان".