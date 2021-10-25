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شاهد.. محاولة الانقلاب في السودان؛ محاولة انتحارية

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر المحلل السياسي السوداني منذر ابوالمعالي ان ما يجري اليوم في السودان ليس محاولة انقلابية بل محاولة انتحارية.

العالم - خاص بالعالم

وأنتقد ابوالمعالي في حديث لقناة العالم محاولة الانقلاب في السودان مؤكداً انهم يريدون الاستمرار في الحكم باستخدام القوة.

وهدد الانقلابيين بحشود شعبية تقف امام الانقلاب مؤكداً ان ما يصوره الاعلام في الوقت الحالي ليست الحشود الاصلية وسوف يشهد السودان اكتمال الحشود في الساعات القادمة من النهار.

وتوقع ان يتوصل الحشود الی القيادة العامة للقوات المسلحة في الساعات القادمة.

وأكد ان محاولة الانقلاب جوبهت باضراب للنقابات حيث اعلن اتحاد المهندسين العصيان المدني والاضراب الشامل تلاه اضراب نقابة الطيارين المدنية وستليه اضرابات اخری تم الاتفاق عليه مسبقاً لحماية الحكومة المدنية.

وحذر بأن المسؤولين والوزراء المعتقلين ليس لهم حق التفاوض مع الانقلابيين.

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