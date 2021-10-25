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مقتل قيادي داعشي سابق ومرافقيه بغارة جوية بالحسكة +صور

مقتل قيادي داعشي سابق ومرافقيه بغارة جوية بالحسكة +صور
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

قتل قيادي بارز في الـ"تنظيمات التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، مع اثنين من مرافقيه في غارة جوية نفذتها طائرة دون طيار، استهدفت مقره ضمن مناطق سيطرة الجيش التركي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" إن طائرة مسيرة دون طيار قصفت، ظهر اليوم الاثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول، موقعاً قياديا لما يسمى (الفرقة 20) التابعة للـ"تنظيمات التركمانية" الموالية للجيش التركي، في قرية العدوانية غرب رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين.

وتابعت المصادر بأن المستهدف بالغارة الجوية هو المدعو صباحي إبراهيم المصلح، الملقب بـ"أبو حمزه الشحيل"، نسبة إلى مدينة الشحيل بريف دير الزور، وهو قيادي بارز سابق في تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد قتل مع اثنين من مرافقيه جراء الغارة.

ورجحت المصادر بأن الطائرة المسيرة تعود لقوات "التحالف الأمريكي"، وهو الاستهداف الثاني لها في مناطق سيطرة الجيش التركي شمالي سوريا خلال الأيام الأخيرة، إذ أن غارة أمريكية مماثلة استهدفت قبل أيام مسلحاً في ناحية "سلوك" التابعة لمدينة تل أبيض شمالي الرقة، الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي أيضا.

وتصدّت وحدات من الجيش السوري، السبت الماضي، بمساندة لوجستية من الجيش الروسي، لهجوم هو الأعنف خلال السنوات الأخيرة، لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، على نقاط عسكرية في بادية محافظة الرقة، وذلك بعد أيام قليلة من تقارير سورية رسمية حذرت من تزايد أنشطة الجيش الأمريكي في نقل مسلحي التنظيم من سجونه شرقي سوريا، باتجاه البادية السورية.

وأكد مصدر ميداني آخر أن خلايا تابعة لتنظيم "داعش" هاجمت سلسلة من النقاط التابعة للجيش السوري في محيط مدينة الرصافة، معتمدة على تعزيزات كبيرة وصلت إليها عبر محور جبل البشري في ريف دير الزور ومنطقة التنف التي يحتلها الجيش الأمريكي.

وتابع المصدر أن وحدات الجيش أعادت انتشارها في بعض النقاط التي تعرضت للهجوم، في الوقت الذي تكفل الطيران الحربي الروسي بملاحقة خطوط إمداد مسلحي "داعش" القادمة من منطقة جبال البشري عبر طرق ترابية، كما شن غارات مركزة على خطوط الإمداد القادمة من منطقة السخنة في أقصى شرق بادية حمص.

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