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تعيين عبد اللهيان نائبا لرئيس الجمهورية في المجلس الأعلى لشؤون الرعايا الإيرانيين بالخارج

تعيين عبد اللهيان نائبا لرئيس الجمهورية في المجلس الأعلى لشؤون الرعايا الإيرانيين بالخارج
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

عين رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي بمرسوم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان نائبا له في المجلس الأعلى لشؤون الرعايا الإيرانيين في الخارج.

العالم - ايران

وأصدر رئيس الجمهورية حكماً تنفيذاً للفقرة (1) لقرار مجلس الوزراء المتعلق باللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى لشؤون الرعايا الإيرانيين في الخارج المعتمدة، عين بموجبه حسين أمير عبد اللهيان نائبا له في المجلس الأعلى لشؤون الرعايا الإيرانيين بالخارج مع الاحتفاظ بمنصبه كوزير للخارجية.

وعبر الرئيس الايراني في حكمه عن أمله في أن يبذل حسين أمير عبد اللهيان جهوده الحثيثه وعبر الاعتماد على الله تعالى ورعاية مبدا العدالة والروح الثورية ومكافحة الفساد وسيادة القانون وأحكام ميثاق الحكم الشعبي ، وصولا لتحقيق أهداف الحكومة وحل مشاكل البلاد .

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