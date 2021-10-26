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اجتماع محتمل لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان

اجتماع محتمل لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

رجحت مصادر دبلوماسية انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان باجتماع مغلق الثلاثاء، بدعوة من بعض الدول الأعضاء.

العالم-السودان

وأضافت المصادر أن بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا طلبت عقد اجتماع للمجلس.

وسيطر الجيش السوداني على السلطة يوم الاثنين وحل حكومة انتقالية كان من المفترض أن تقود البلاد إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل نحو عامين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه "تم اختطافه وزوجته فجر يوم الاثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية".

وحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

وبين المعتقلين كذلك، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

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