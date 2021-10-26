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محكمة ألمانية تدين زوجة "داعشي" بجرائم ضد الإنسانية

محكمة ألمانية تدين زوجة
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أدانت محكمة ألمانية زوجة أحد عناصر تنظيم "داعش" الارهابي بجرائم ضد الإنسانية والشروع في جريمة حرب ضد طفلة أيزيدية عمرها 5 سنوات.

العالم - العراق

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن جينيفر وينيش وهي مواطنة ألمانية تبلغ من العمر 30 عاما، حكم عليها بالسجن 10 سنوات بعد أن قضت محكمة في ميونيخ بأنها لم تتدخل عندما ترك زوجها الطفلة مربوطة بالسلاسل في حرارة الصحراء لتموت من العطش.

وبينت الصحيفة أن "وينيش سافرت إلى سوريا في عام 2014 للانضمام إلى داعش وتزوجت لاحقا من داعشي عراقي يدعى طه الجميلي"، وأن "وينيش وزوجها اشتريا الطفلة ووالدتها لرعاية منزلهما في الفلوجة عام 2015".

وقالت إنه "بعد مرض الطفلة قام زوج وينيش بتقييدها بالسلاسل في الشمس الحارقة خارج منزلهما وتركها تموت من العطش".

وأدلت والدة الطفلة بشهادتها في المحاكمة لأكثر من 11 يوما، وكشفت فيها أنها "أجبرت على مشاهدة طفلتها وهي تموت".

وقالت وينيش للمحكمة إنها كانت تخشى أن "يحبسها زوجها" إذا حاولت إنقاذ الطفلة.

ويقبع زوج وينيش في هذه الأثناء في السجن ب‍فرانكفورت في انتظار النطق بالحكم عليه .

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