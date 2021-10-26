نائب لبناني: أوكلنا المهام في منطقة الطيونة للأجهزة الأمنية

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اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة عدلون "اننا مع إجراء الإنتخابات في وقتها، ومع تسهيل كل الإجراءات".



وتطرق عز الدين الى "ملف الطيونة قائلا: "نحن نعلم بالاستنفار والإنتشار وبوجود المسلحين، وهذه المعطيات موجودة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية، أيضا لكن باعتبار حساسية الوضع لم نقم نحن بأي إجراء، أما الإجراءات التي نقوم بها تكون ضمن منطقتنا ولا حساسية بها وهذه الإجراءات تكون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".



وتابع : "في منطقة الطيونة أوكلنا المهام بالتمام والكمال للأجهزة الأمنية، وتعهدت هذه الأجهزة أن ما تشاهدونه لا قيمة له بالمعنى العملي، بناء على ذلك نحن ذهبنا للتظاهر ضد المحقق العدلي لنعترض على أدائه وليس على التحقيق، ونحن أول الناس نعرف أهمية كشف الحقيقة".