وزير الطاقة اللبناني: تم الاتفاق على اجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان

العالم_لبنان_وزير الطاقة_خط الغاز

وأكد ​وزير الطاقة​ والمياه ​وليد فياض​، خلال لقائه وزير البترول والثروة المعدنية ال​مصر​ي طارق الملا، "الاهتمام المشترك بسرعة انهاء الاجراءات اللازمة لوصول ​الغاز الطبيعي​ المصري إلى ​لبنان​"، موضحاً أنه "تم الاتفاق على اجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين ​سوريا​ ولبنان، في اطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الاساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر".

من جهته، أشار الملا، إلى أن "اللقاء يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعى المصري الي لبنان الشقيقة، في اطار التزام الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الاشقاء اللبنانيين لتخطي ازمة الطاقة الحالية من خلال توفير امدادات الغاز الطبيعي التي يحتاجونها".

ولفت إلى "إنني أتابع ونظيري اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسؤولون التنفيذيون ب​قطاع البترول​ والغاز في كلا البلدين عبر الفيديو كونفرانس، للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمني لوصول الغاز".