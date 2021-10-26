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فيديوغرافيك.. سعد الجبري يكشف ملفات سرية صادمة عن محمد بن سلمان

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشف المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري خلال مقابلة في برنامج 60 دقيقة عن ملفات سرية صادمة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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