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فيديو غرافيك
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فيديوغرافيك.. سعد الجبري يكشف ملفات سرية صادمة عن محمد بن سلمان
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الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش
كشف المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري خلال مقابلة في برنامج 60 دقيقة عن ملفات سرية صادمة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
تصنيف :
السعودية
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
محمد بن سلمان
سعد الجبري
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