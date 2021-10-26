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قوات العدوان الإماراتية تنسحب من قاعدة العلم شرق اليمن

قوات العدوان الإماراتية تنسحب من قاعدة العلم شرق اليمن
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أخلت قوات عسكرية إماراتية تابعة لتحالف العدوان على اليمن، اليوم الثلاثاء، وجودها من قاعدة "العلم" العسكرية في محافظة شبوة شرقي اليمن.

العالم - الامارات

وقالت وسائل إعلام: إن القوات الإماراتية غادرت صباح اليوم "أحد أهم معسكراتها في محافظة شبوة"، وذلك على خلفية ضغوط يمنية تطالب بضرورة مغادرة جميع قوات الإمارات المحافظة النفطية.

وأكدت أن "تلك القوات توجهت نحو منفذ الوديعة السعودي اليمني".

فيما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن محسن الحاج القميشي "مستشار محافظ محافظة شبوة" في حكومة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي التابعة للسعودية، قوله إن القوات الإماراتية انسحبت على متن نحو 14 عربة عسكرية مدرعة، من المعسكر باتجاه منفذ الوديعة البري الذي يربط اليمن بالأراضي السعودية.

وأشار القميشي الى أن قوات الجيش (ميلشيات هادي) وصلت إلى محيط معسكر العلم لتسلُّمه، إلا أن مسلحين يتبعون النخبة الشبوانية (قوات عسكرية محلية دربتها دولة الإمارات) لا تزال تتمركز في المعسكر.

وقاعدة "العلم" العسكرية واحدة من أهم القواعد العسكرية في محافظة شبوة، وتقع بالقرب من قطاع "العقلة" ثاني أكبر حقول النفط باليمن.

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