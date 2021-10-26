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"طالبان" ترحب بتصريحات قائد الثورة عن الوحدة بين المسلمين في أفغانستان

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

رحبت حركة "طالبان" بتصريحات قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي الداعية إلى مزيد من الوحدة بين المسلمين السنة والشيعة في أفغانستان.

العالم - افغانستان

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم "طالبان"، محمد نعيم: "ترحب الإمارة الإسلامية بتصريحات المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية، آية الله خامنئي، الذي دعا إلى مزيد من الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان".

وأضاف: "إن الشعب الأفغاني بجميع أطيافه قد اكتسب الاستقلال وسيحافظ عليه معا... نحن لن نسمح لأية مؤامرة تمس أو تهدد وحدة شعبنا وبلدنا".

واعتبر قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي في وقت سابق أنه "لتحقيق الوحدة، لا يجب الاكتفاء بالاجتماعات السنوية، بل يجب استمرار النقاش وتبيين الأمور وتشجيع الأمة والتخطيط لذلك".

وخلال لقاء بالمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، قال السيد علي خامنئي: "السلطات المحترمة التي تحكم أفغانستان حاليا من خلال حضورها في المساجد وحث الأخوة من أهل السنة للمشاركة في اجتماعات مشتركة مع الشيعة، بإمكانهم منع تكرار الأحداث الأخيرة في أفغانستان".

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